Das lange Warten hat ein Ende - ein gutes Ende, denn Shania Twain meldet sich mit einem neuen Song "Life's About To Get Good" zurück, der im Juni 2017 erscheint. Er ist der Vorbote für ihr erstes Studioalbum seit 15 Jahren, welches im September 2017 folgt. Bis zum Release ihrer neuen Musik wird die kanadische Sängerin bei "The Voice" in den USA als fünfte Jurorin auf dem roten Sessel Platz nehmen.

Shania Twain über "Life's About To Get Good"

Über die Arbeit an der neuen Single "Life's About To Get Good", sagt Shania: "Ich war Zuhause und habe auf den Ozean geschaut und zu mir gesagt: Hier bist du nun, gefangen in den alten negative Gedanken, dabei ist es so schön da draußen. Ich war nicht in der Stimmung, einen feeling-sorry-for-myself-Song zu schreiben." Die Country-Sängerin erkannte, dass im Leben auf Negativität auch immer die Positivität folgt. "Du kannst das Gute nicht ohne das Schlechte haben und darum geht es am Ende in dem Song." Shania hat alle Songs auf ihrem neuen Album selbstgeschrieben um ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Sie erzählt weiter, dass einige Songs von ihrer Scheidung handeln und dass wir "schmerzhafte und melancholische Balladen, die sich zu völlig optimistischen Songs entwickelt haben" hören werden.