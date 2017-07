Poor Me (Lyric Video)

Shania Twain liefert uns einen zweiten Song nach "Life's About To Get Good" aus ihrem am 29. September 2017 erscheinenden Album "Now". "Poor Me" ist ein sehr persönlicher Track und handelt vom Ende ihrer Ehe. Die Country-Sängerin co-produzierte die neue Platte und schrieb die Texte. Hilfe bekam sie unter anderem von Matthew Koma, Ron Aniello (Bruce Springsteen, Gavin DeGraw), Jake Gosling (Ed Sheeran, Shawn Mendes) und Jacquire King (Kings Of Leon, Norah Jones). Das schwarz-weiße Lyric Video untermalt die Traurigkeit des Songs, welche er ausstrahlt.

Shania Twain Album "Now"

