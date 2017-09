Gut Ding braucht Weile: Das beweist uns Country-Legende Shania Twain mit der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums "Now" - ihr erstes Studioalbum seit 15 Jahren. Alle Songs auf der LP schrieb die kanadische Künstlerin selbst, um darin ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Die Produktion übernahmen Top-Producer wie Ron Aniello, Matthew Koma und Jake Gosling, die schon mit Bruce Springsteen, Ed Sheeran und Afrojack zusammenarbeiteten.

"Du kannst das Gute nicht ohne das Schlechte haben"

Die erste Single-Auskopplung "Life's About To Get Good" versprüht positive Energie, die sich durch das gesamte Studiowerk zieht. Über die Arbeit an der Single sagt Shania: "Ich war zuhause und habe auf den Ozean geschaut und zu mir gesagt: Hier bist du nun, gefangen in den alten negativen Gedanken, dabei ist es so schön da draußen. Ich war nicht in der Stimmung, einen feeling-sorry-for-myself-Song zu schreiben." Die Country-Sängerin erkannte, dass im Leben auf Negativität auch immer die Positivität folgt: "Du kannst das Gute nicht ohne das Schlechte haben und darum geht es am Ende in dem Song."

So handelt "Poor Me" beispielsweise von Shanias Scheidung von Musik-Partner und Ehemann Robert Lange und wird gemeinsam mit anderen sehr persönlichen Tracks zu "schmerzhaften und melancholischen Balladen, die sich zu völlig optimistischen Songs entwickelt haben". Mit "Swingin' With My Eyes Closed" knüpft Twain an den gute-Laune-Sound von "Life’s About To Get Good" an und verbreitet erneut positive Energie, die sie nach langem Leidensweg unter der Lyme-Krankheit letztendlich wieder bekommen hat.

Shania Twain Album "Now"

