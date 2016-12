Endlich hat das Warten ein Ende: Mit "Illuminate" präsentiert uns Shawn Mendes ab jetzt sein neues Album, aus dem wir vorab bereits "Mercy", "Treat You Better","Ruin" und "Three Empty Words" hören durften. Der Longplayer ist der Nachfolger des Debüts "Handwritten", das dem kanadischen Mädchenschwarm den internationalen Durchbruch verschaffte.

Shawn Mendes - "Three Empty Words"

Mit "Illuminate" ist Shawn Mendes endlich zu dem Künstler geworden, der er sein will

"Treat You Better", die erste Hörprobe, die Shawn uns vorab aus seinem neuen Album präsentierte, belegte nach seiner Veröffentlichung postwendend in 26 Ländern den ersten Platz der iTunes Charts. Und nicht nur seine Fans lieben sein neues Material - auch Shawn verrriet gegenüber der Huffington Post: "Ich war in meinem Leben noch nie so stolz auf ein Kunstwerk wie auf dieses. Ich denke, die Fans werden damit sehr glücklich sein." Er sei mit sich im Reinen und habe gerade den Typ Künstler für sich gefunden, der er sein will.

Shawn Mendes - "Ruin"

"Illuminate" kommt als Special Edition, Standard Version und Deluxe Edition

Der Zweitling des talentierten Kanadiers wartet in verschiedenen Editionen und Formaten auf euch: Die "Illuminate"-Special Edition lässt als schickes Box-Set keine Fan-Wünsche mehr offen. Sie beinhaltet einen Schlüsselanhänger, Fotokarten und einen coolen Backstage-Pass im "Illuminate"-Design. Außerdem gibt's natürlich Musik - ebenso wie auf der zwölf Tracks umfassenden Standard-Version und der 15-Track-starken Deluxe-Version. Letztere enthält mit "Hold On" und "Roses" sowie der Akustik-Version von "Mercy" drei Bonustracks.

Shawn Mendes - "Treat You Better"

Beatboxing und Akustik-Versionen: Shawn performte beim NDR2 Soundcheck Neue Musik Festival

Dass Shawn Mendes es kaum erwarten kann, seine neuen Lieder ausführlich live zu präsentieren, verrät ein Blick auf den Instagram-Feed des 18-Jährigen. Immer wieder postet er Bilder und Videos, die die ganz besonderen Momente seiner Konzerte festhalten. Und auch seine deutschen Fans kamen bereits in diesen Genuss: Im Deutschen Theater in Göttigen war das Publikum kaum mehr zu halten, als Shawn beim NDR2 Soundcheck Neue Musik Festival mit Beatbox-Einlagen, Akustik-Versionen und gefühlvollen Balladen wie "Ruin" begeisterte. Den ganzen Auftritt seht ihr hier.

"Illuminate"-World-Tour: Vier Shawn-Shows in Deutschland

Wer das Spektakel in Göttingen nicht live erleben könnte, oder einfach nicht genug bekommt - es gibt hervorragende Neuigkeiten: Ihr habt die Möglichkeit, Shawn Mendes im Frühjahr 2017 bei vier Konzerten zu erleben: In Oberhausen, München, Berlin und Hamburg wird der sympathische Kanadier, der es liebt, auf der Bühne zu stehen, neue und alte Songs präsentieren. Tickets für die "Illuminate"-World Tour gibt es unter anderem bei Eventim.

Hier in alle Songs von "Illuminate" reinhören:

Shawn Mendes Album "Illuminate"

