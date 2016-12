Shawn Mendes steht mit seinem neuen Album "Illuminate" in den Startlöchern. In der Tonight Show Starring Jimmy Fallon performte der talentierte Kanadier nun einen Song von der neuen Platte. Mit "Mercy" hat Shawn Mendes eine emotionale und nachdenkliche Single veröffentlicht und beweist bei Jimmy Fallon, wie gut diese auch live funktioniert. Der beliebte Sänger stellte allerdings nicht nur seine musikalischen Qualitäten unter Beweis, sondern zeigte auch jede Menge Humor. Gemeinsam mit der Band The Roots präsentierte Shawn lustige Tweets, die sich mit dem Thema Herbst beschäftigen und wählte dafür einige bekannte Songs aus. Seht selbst:

Mehr Infos zum neuen Album von Shawn Mendes, "Illuminate", gibt es hier.

Shawn Mendes Album "Illuminate"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei MediaMarkt



▶ bei Saturn

▶ bei Spotify

▶ Mehr Videos von Shawn Mendes ansehen