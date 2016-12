Shawn Mendes gibt einiges preis: Im Interview mit Digster Pop hat sich der talentierte Kanadier fünf spannenden Fragen gestellt, die es in sich haben. Anlässlich seines Albums "Illuminate" geht es dabei beispielsweise um die aktuelle Single "Mercy": "Wenn du etwas sehr liebst, so wie ich die Musik, bist du sehr leidenschaftlich. Du bist so besessen davon, dass du glaubst verrückt zu werden", erzählt der Sänger über die Idee hinter dem Track. Zudem verrät uns Shawn, dass er auf seinem neuen Werk viele persönliche Erfahrungen verarbeitet hat.

Shawn Mendes sieht sich als freundlich, klug und fürsorglich

Wie würdest du dich in drei Worten beschreiben? Keine leichte Aufgabe für Shawn, der erklärt: "Ich glaube, dass ich nett, klug und fürsorglich bin. Das ist aber nur meine eigene Einschätzung, vielleicht stimmt das auch gar nicht." Auch über seinen persönlichen Musikgeschmack äußert sich der "Stitches"-Sänger und zeigt sich dabei ganz schön vielseitig: Zwischen Pop, Soul, R'n'B, Country und Rap bewegt sich sein musikalisches Interesse. Und mit wem würde Shawn eine WG gründen? Findet es heraus und seht euch das ganze Video an.

