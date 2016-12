Shawn Mendes Unboxing mit breedingunicorns*

Shawn Mendes hat uns mit "Illuminate" sein zweites Album präsentiert. "Mercy", "Treat You Better", "Ruin" - Hits liefert die neue Platte mehr als genug. Die Special Edition von "Illuminate" wartet aber nicht nur mit großartiger Musik auf, sondern beinhaltet auch jede Menge Specials. Welche das sind, zeigt uns Melissa von breedingunicorns gemeinsam mit Digster Pop in einem spannenden Unpacking-Video.

ShawnAccess - Zugang zu exklusiven Inhalten

Die Special Edition von Shawn Mendes' neuem Album gewährt unter anderem Online-Zugang zu exklusiven Inhalten wie dem kompletten Deluxe-Album mit weiteren Tracks, diversen Fotos und Videos sowie Rabatte für den Online-Store. In ihrem Unpacking-Video lässt uns Melissa übrigens auch in einige Tracks der Special Edition reinhören. Ihr Fazit? "Es ist auf jeden Fall ein sehr emotionales Album". Wenn das genau das richtige für euch ist, nehmt am Gewinnspiel teil und ergattert eine Special Edition Box. Was ihr dafür tun müsst, verrät euch Melissa am Ende des Videos. Wenn ihr nicht auf euer Glück vertrauen wollt, könnt ihr euch die Deluxe-Version von "Illuminate" auch bestellen.

▶ Mehr Videos von Shawn Mendes ansehen

Shawn Mendes Album "Illuminate"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Saturn

▶ bei Spotify

*Gewinnspiel endet am 28.09.2016