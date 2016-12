Für Shawn Mendes läuft gerade alles rund: Kürzlich veröffentlichte der 18-jährige Kanadier mit "Illuminate" sein zweites Hit-geladenes Studio-Album. Die Auskopplungen "Mercy", "Treat You Better" und "Ruin" sind jetzt schon Ohrwürmer. Was könnte das Glück da noch toppen? Richtig: Ein Auftritt in der Late Late Show bei Talkshowmaster James Corden, der es in sich hat.

Das geht ja gut los: Während James seine Show anmoderiert, taucht Shawn auf und wirft James vor, er würde in seiner Sendung nur alte Hits spielen. Der wendet ein, damals habe es ja auch die bessere Musik gegeben. Die vermeintliche Diskussion endet so, wie man es von dem "Stitches"-Sänger und dem "Carpool Karaoke"-Moderator erwartet: in einem Medley-Duett, in dem abwechselnd Shawn aktuelle Hits und James die Evergreens der 1990er interpretiert.

James vs. Shawn bei "Better than, Better Now Riff-Off"

Auf "This Is What You Came For" von Calvin Harris folgt "Wannabe" von den Spice Girls, auf "Jump" von Kris Kross geschmettert von James, antwortet Shawn mit "Cheap Thrills" von Sia. Während des gesamten Duetts werden Shawn und James von The Filharmonic begleitet, die durch die A capella-Show "Sing-Off" bekannt wurden.

Shawn Mendes und One Direction-Star Niall Horan haben zusammen gearbeitet

Ja, ihr habt richtig gehört: Shawn und One Direction-Star Niall Horan wollen zusammen arbeiten. Das bestätigt der "Treat You Better"-Star auf die Nachfrage von James. Was genau die beiden Künstler vorhaben, verrät er aber noch nicht. Die beiden würden sich schon seit einiger Zeit kennen und hätten auch schon länger Kontakt - das Einzige, was ihre Zusammenarbeit derzeit noch erschwere, sei das ständige hin- und herjetten, wodurch er und Niall dauernd verpassen würden, erzählt Shawn.

Shawn Mendes performt seine aktuelle Single "Mercy" bei James Corden

Zur Krönung seines Besuches in der Late Late Show performt Shawn seinen aktuellen Song "Mercy" aus seinem frisch veröffentlichten Longplayer "Illuminate". "Ich war in meinem Leben noch nie so stolz auf ein Kunstwerk wie auf dieses. Ich denke, die Fans werden damit sehr glücklich sein", verriet er in einem Interview über sein neues Werk. Nun, diesen Eindruck haben wir auch.

Shawn Mendes Album "Illuminate"

