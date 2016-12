Mit seinem Album "Illuminate" konnte Shawn Mendes ein großartiges musikalisches Werk abliefern. Songs wie "Mercy" und "Treat You Better" begeistern Fans und Kritiker gleichermaßen. Doch was steckt eigentlich hinter den Tracks von Shawns neuem Album? Was sind die Geschichten hinter den Lyrics und was verbindet Shawn mit den Songs? Darüber spricht der kanadier im seinem Track by Track-Format, das uns "Illuminate" näher bringt.

Folge 1: "Mercy" und "Patience"

In der ersten Track by Track-Folge verrät Shawn jede Menge Hintergrundinfos zu den Songs "Mercy" und "Patience". Vor allem letzterer gehöre zu seinen absoluten Lieblingstracks auf der Platte. Aber auch "Mercy" sei sehr besonders, so der Sänger: "Den Song kann man auf zwei Ebenen interpretieren. Auf der einen Seite könnte er zum Beispiel an ein Mädchen gerichtet sein. Man fleht es an, nicht länger mit den eigenen Gefühlen zu spielen. Aber die Lyrics könnten auch von jemandem handeln, den seine Leidenschaft für eine bestimmte Sache auffrisst." Was Shawn sonst noch über seine Musik zu sagen hat, gibt es hier zu sehen. Viele weitere Infos zum neuen Shawn Mendes-Album "Illuminate" findet ihr hier.

Folge 2: "Treat You Better" und "Ruin"

Im zweiten Teil der Making Of-"Illuminate"-Reihe berichtet Shawn, wie "Treat You Better" und "Ruin" entstanden sind. "Bei dem Track geht es darum, dass ich sehr gut mit einem Mädchen befreundet bin, deren Beziehung mit einem anderen Kerl sehr schlecht läuft, weil er einfach nicht gut zu ihr ist", sagt Shawn. Hinter "Ruin" stecke ein ähnliches Konzept, denn auch hier ginge es um zwei Menschen, die sich nahe stehen: Es ist ein Song über Liebe, die so groß ist, dass schon ein wenig Verzweiflung in ihr steckt. Was es sonst noch über die beiden gefühlvollen Tracks zu berichten gibt, erfahrt ihr im Video.

