Shawn Mendes weiß, wie man sich in Szene setzt. Der 18-jährige Kanadier hat nicht nur eine großartige Stimme, er macht auch auf Fotos eine mehr als gute Figur. Das konnte der Musiker gerade wieder in der italienischen Vogue unter Beweis stellen, die dem "Stitches"-Sänger eine mehrseitige Strecke in ihrer Oktober-Ausgabe widmet. Anlässlich seines aktuellen Albums "Illuminate", mit dem er bereits große Erfolge feiern konnte, schlüpft Shawn Mendes in dem legendären Magazin in verschiedene Rollen, trägt mal Anzug und ist auch mal mit freiem Oberkörper und ganz ungezwungen im Badezimmer zu sehen. Einen kleinen Eindruck von den tollen Fotos haben wir bereits für euch:

Raw BTS shot i snapped b4 leaving! @luomovogue thanku guys! U guys rock! Thanku @serafinosays for always making me look cool!! Ein von Shawn Mendes (@shawnmendes) gepostetes Foto am 11. Okt 2016 um 10:43 Uhr

From @luomovogue October Issue! By @sebkimstudio @rushkabergman #shawnluomovogue Ein von Shawn Mendes (@shawnmendes) gepostetes Foto am 11. Okt 2016 um 9:41 Uhr

#shawnluomovogue @luomovogue Ein von Shawn Mendes (@shawnmendes) gepostetes Foto am 11. Okt 2016 um 10:41 Uhr

