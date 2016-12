Am 6. November 2016 steigen die diesjährigen MTV EMAs in Rotterdam. Neben der Verleihung diverser Awards stehen auch einige großartige Live-Performances an. Unter anderem gibt Shawn Mendes einen seiner vielen Hits zum Besten. Außerdem sind die Pop-Rocker von DNCE um Frontmann Joe Jonas auf der großen EMA-Bühne zu sehen. Für beste musikalische Unterhaltung ist also gesorgt. Obendrauf steuert unser "Starboy" The Weeknd eine Performance bei und auch OneRepublic machen unser Nachbarland unsicher.

Jede Menge Nominierungen für Shawn Mendes und Justin Bieber

Das Jahr hätte für Shawn Mendes kaum besser laufen können. Sein Album "Illuminate" begeistert weltweit Fans und Kritiker. Bei den EMAs performt er nicht nur live, sondern hat außerdem die Chance, drei begehrte Trophäen abzustauben. Getoppt wird das von seinem Landsmann Justin Bieber, der ganze vier Mal nominiert ist. Wer am 6. November 2016 in welcher Kategorie gegeneinander antritt, könnt ihr hier im Detail nachlesen.

