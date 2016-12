Bei Shawn Mendes geht es Schlag auf Schlag. Gerade erst hat der kanadische Popstar sein neues Album "Illuminate" veröffentlicht - nun kürt ihn das Time Magazine zu einem der einflussreichsten Teenager des Jahres 2016. Gemeinsam mit 29 anderen jungen Persönlichkeiten, von Maddie Ziegler bis Kylie Jenner, ist Shawn in der jährlich erscheinenden "30 Most Influential Teens"-Liste zu finden - absolut verdient. "Er verhält sich vorbildlich, indem er jede Menge positive Inhalte und Gedanken auf Instagram und Snapchat teilt", erklärt das Magazin seine Wahl. Hinzu kommt die Tatsache, dass Shawn mit Hits wie "Mercy" und "Treat You Better" weltweit unfassbar erfolgreich ist.

Große Cover Story im Hero Magazine

Neben dem Ritterschlag der Time kann sich Shawn zusätzlich über eine große Cover Story im Hero Magazine freuen. Die Zeitschrift hat den 18-Jährigen auf seiner Tour begleitet und gibt intime Einblicke ins Leben im Tour-Bus. Dabei bekommen wir nicht nur großartige Bilder zu sehen. Shawn Mendes verrät auch seinen liebsten Tour-Moment und erzählt außerdem: "Ich habe Angst, meine Stimme zu überstrapazieren". Hier erhältst du einen Einblick in die Cover Story.

▶ Mehr Videos von Shawn Mendes ansehen

Shawn Mendes Album "Illuminate"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Saturn

▶ bei Spotify