Shawn Mendes - Mercy (live)

Die diesjährigen BBC Radio 1 Teen Awards 2016 sind am Wochenende in London über die Bühne gegangen und haben für einige großartige Momente gesorgt. Vor allem der kanadische Teenie-Schwarm Shawn Mendes konnte sich freuen. Er stellte nicht nur seine großartigen Live-Qualitäten mit Songs wie "Treat You Better" und "Mercy" unter Beweis, sondern konnte auch zwei Auszeichnungen einfahren. Er gewann in den Kategorien Best International Solo Artist und Best Single für "Stitches".

Niall Horan mit Überraschungsauftritt, DNCE performen "Body Moves"

Niall Horan - This Town (live)

Für einen überraschenden Auftritt sorgte One Direction-Mitglied Niall Horan, der seine erste Solo-Single "This Town" vor 10.000 begeisterten Besuchern performte und dabei eine extrem gute Figur machte. Gefühlvoll und stimmlich stark zeigte sich der Ire bei seinem ersten großen Live-Auftritt als Solo-Künstler. Ebenfalls auf der Bühne zu sehen waren DNCE. Die Band um Frontmann Joe Jonas gab ihren Track "Body Moves" zum Besten und sorgte damit für Party-Stimmung in der SSE Arena in Wembley.

DNCE - Body Moves (live)