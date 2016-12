"Illuminate" ist der erwachsene Nachfolger von "Handwritten"

Im Interview mit dem GRAMMY Museum sprach Shawn Mendes über Kreativität, große Vorbilder und seine Liebe zur Musik. Mit "Illuminate" veröffentlichte er im September 2016 den Nachfolger seines Debüt-Albums "Handwritten". Beide Longplayer schossen auf Platz eins der Billboard Charts. "'Illuminate' ist erwachsener, gereifter", antwortet der 18-Jährige auf die Frage, wie sich die beiden Alben voneinander unterscheiden. Was den nächsten Longplayer anginge, will er erneut die Erfahrungen mitnehmen, die er auf dem Weg dorthin sammelt. "Ich würde beim nächsten Album gerne noch mehr selbst produzieren" verrät der Kanadier.

Shawn Mendes vertraut bei der Musik auf sein Bauchgefühl

Oft fragt man sich, was das Erfolgsgeheimnis von Musikern wie Shawn Mendes ist. Er selbst erklärt es folgendermaßen: "Das Ding mit der Musik ist: Ich mache einfach und höre immer auf mein Bauchgefühl. Es gibt so viele Arten und Weisen, wie man einen Song schreiben kann, das kann auch ins Nichts führen. Wenn ich Gänsehaut von einer Melodie bekomme, dann bleibe ich einfach dabei." Er hält sich außerdem nicht für talentierter als andere Menschen. "Der einzige Unterschied zwischen mir und, sagen wir mal, Scott aus meiner Heimat, ist, dass ich einfach das gemacht habe, was mir in den Sinn kam. Ich habe mich selbst nicht kritisiert und mir keine Sorgen darum gemacht, was Andere denken."

Ed Sheeran ist Shawns großes Vorbild

Hat ein Popstar noch große Vorbilder? Ja. Für Shawn ist es Ed Sheeran. "Er hat so eine wundervolle Art zu schreiben. Er ist trotzdem sehr direkt - und manchmal auch ein wenig vulgär", sagt er über den "Thinking Out Loud"-Sänger. Und bevor Shawn selbst bekannt wurde, traf er sein Idol. "Ed sagte: 'Weißt du, das ist kein Spiel. Du musst hart arbeiten, und du musst jeden Gig spielen, wenn du es wirklich willst.'" - und das nahm er sich zu Herzen. Das komplette Interview seht ihr oben im Player.

