Ein starker Auftritt mit ganz viel Emotion: Bei den diesjährigen MTV EMAs am 6. November 2016 staubte Shawn Mendes nicht nur den Award für den besten Künstler ab, er performte auch seine Hit-Single "Mercy" aus dem aktuellen Album "Illuminate". Seine spektakuläre Show begann der Kanadier gefühlvoll am Piano, heizte im Laufe des Tracks dem Publikum in Rotterdam dann ordentlich ein. Vor allem seine stimmlichen Qualitäten stellte Shawn dabei unter Beweis. Das Original-Video zu "Mercy" gibt es hier nochmal zu sehen:

Mercy (Video)

Shawn Mendes Album "Illuminate"

