Bei den diesjährigen American Music Awards stellte Shawn Mendes mal wieder seine Live-Qualitäten unter Beweis und performte seine Hits "Treat You Better" und "Mercy". Zwischen den Performances fand der talentierte Kanadier noch ein wenig Zeit, um sich live aus dem Backstage-Bereich zu melden. In einem Facebook-Video beantwortete der 18-Jährige jede Menge Fanfragen und zeigte sich extrem entspannt.

Lieblingsorte, das Tour-Leben und Ariana Grande

"In welcher Stadt performst du am liebsten?", möchte ein Fan von Shawn Mendes wissen. Der nennt natürlich seine Heimat Toronto, fügt allerdings hinzu: "Chicago und New York sind auch super und Europa sowieso. Überall in Europa ist es total verrückt." Und was gefällt dem Sänger am Tour-Leben am besten? "Die Welt zu sehen, jeden Tag in einer anderen Stadt zu sein. Das ist eine Möglichkeit, die nicht viele Leute bekommen." Wie es mit einer Zusammenarbeit mit Ariana Grande aussieht, verrät Shawn Mendes übrigens auch nebenbei: "Ja, vielleicht machen wir das mal. Eventuell finde ich sie hier ja Backstage...".

Warum Shawn Mendes neidisch auf Ed Sheeran und John Mayer ist

Shawn Mendes braucht sein Songwriting-Talent definitiv nicht zu verstecken. Immerhin hat er an allen Songs von seinem aktuellen Album "Illuminate" fleißig mitgeschrieben. Trotzdem gibt es zwei Songs von anderen Sängern, für die er sich selbst gern verantwortlich zeichnen würde: Zum einen wäre das Ed Sheerans Hit "Thinking Out Loud", zum anderen der John Mayer-Song "Slow Dancing In A Burning Room". Letzterer gehört übrigens auch zu den Künstlern, die Shawn am liebsten beim Autofahren hört. Seht euch das Video an, in dem der "Stitches"-Sänger viele weitere Fragen beantwortet.

