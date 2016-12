"Mercy" (Video)

In 2013 stellte er noch selbst seine Coverversionen großer Vorbilder auf YouTube, Twitter und Vine. Heute ist der Kanadier Shawn Mendes selbst ein Star. Für die Castingshow The Voice Of Germany wechselt der erst 18-Jährige die Seiten und wird selbst zum Gesangscoach. In der Folge vom 8. Dezember 2016 unterstützt der "Mercy"-Sänger die Talente aus dem Team von Samu Haber.

▶ Hier gibt es alle Infos zum Coaching von Shawn Mendes bei The Voice

