Fake Love (Live)

Shawn Mendes hat der BBC Radio 1 Live Lounge mal wieder einen Besuch abgestattet und dort zwei Tracks zum Besten gegeben. Dabei hat der Kanadier nicht nur seine eigene Hit-Single "Mercy" performt, sondern sich auch an einen Song seines Landsmannes Drake gewagt. Mit der auf Gesang und Gitarre reduzierten Version von "Fake Love", die Shawn uns auftischt, zeigt sich der talentierte Sänger mal wieder in Bestform. Drake hatte den Track an seinem 30. Geburtstag als ersten Vorgeschmack auf sein neues Projekt "More Life" veröffentlicht. Natürlich wollen wir euch auch die gefühlvolle Version von "Mercy" nicht vorenthalten, die durch die spannende Kombination aus Gitarre und Piano besticht:

Mercy (Live)

