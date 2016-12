Shawn Mendes als Coach bei The Voice Of Germany

Wie wir euch bereits berichteten, unterzog sich Shawn Mendes kürzlich einem Rollenwechsel: Der "Mercy"-Sänger reiste nach Deutschland um den Kandidaten von The Voice Of Germany mit Rat und Tat als Coach zur Seite zu stehen. Während Yvonne Catterfeld sich Alicia Keys als Verstärkung holte, unterstütze Shawn das Team von Samu Haber. Der sympathische Kanadier verzauberte Zuschauer und Coaches und inspirierte die Kandidaten.

Shawn Mendes weiß, wie sich die Kanditaten bei The Voice fühlen

"Entpann dich. Ich weiss was du durchmachst", beschwichtigt er den 18-jährigen Kandidaten Fabian, der mit "Treat You Better" sogar einen Hit von Shawn in der Show performte. "Erinner dich immer daran, dass du eine Geschichte erzählst", gibt er Samu-Schützling Laura mit auf den Weg, und "Es muss menschlich sein", rät er Andrina. Shawn weiss genau, wie sich die Kandidaten bei The Voice fühlen: Er wurde selbst mit eigenen Videos berühmt, die er auf den Plattformen YouTube hochlud und kämpfte sich so nach oben.

▶ Hier geht es zum Shawn Mendes-Shop

Shawn Mendes Album "Illuminate"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Saturn

▶ bei Spotify

▶ bei Apple Music

▶ bei Google Play