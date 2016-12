Mit "Mercy" hat Shawn Mendes 2016 einen weltweiten Hit gelandet. Jetzt können wir den Track auch in einer emotionalen Akustik-Version hören, die nicht besser zur weihnachtlichen Stimmung passen könnte. Im zugehörigen Video sitzt der talentierte Kanadier am Klavier im menschenleeren Madison Square Garden und zeigt dabei seine ganze stimmliche Kraft. Am 23. November 2016 veröffentlicht Shawn Mendes übrigens sein großartiges Live-Album "Live at Madison Square Garden", auf dem sich alle Hits seines aktuellen Longplayers "Illuminate" befinden. Natürlich darf da auch "Mercy" nicht fehlen.

