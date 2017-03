Die Live-Auftritte von Shawn Mendes sind ein ganz besonderes Erlebnis. Das bewies der junge Kanadier jetzt ein weiteres Mal in der Ellen DeGeneres Show, wo er seine Hit-Single "Mercy" vom aktuellen Album "Illuminate" performte und für ein emotionales Feuerwerk sorgte. Der 18-Jährige besticht vor allem mit der gelungenen Mischung aus nachdenklichen, ruhigen und dramatischen Tönen. Shawns Live-Qualitäten gibt es jetzt übrigens auch in Album-Länge zu bewundern: Am 23. Dezember 2016 erschien ein Mitschnitt seines ausverkauften Konzertes aus dem New Yorker Madison Square Garden. Alle Infos zu "Live at Madison Square Garden" gibt es hier.

