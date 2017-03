Ein von Shawn Mendes (@shawnmendes) gepostetes Video am 4. Jan 2017 um 11:44 Uhr

Bevor Shawn Mendes mit seinen eigenen Hits wie "Mercy" und "Treat You Better" berühmt wurde, kannten wir ihn vor allem dank seiner großartigen Cover-Versionen. Der junge Kanadier kehrte jetzt zu seinen Wurzeln zurück und veröffentlichte auf Instagram eine kurze aber wunderschöne Interpretation des Twenty One Pilots-Songs "Heathens". Natürlich begleitet sich Shawn dabei selbst auf der Gitarre und gibt dem Song, der im Original auf dem Soundtrack des Films Suicide Squad zu finden ist, einen ganz neuen Sound. Seine stimmlichen Qualitäten können wir übrigens auch auf dem kürzlich veröffentlichten Album "Live At Madison Square Garden" hören, ein Mitschnitt von Shawn Mendes' ausverkauftem Konzert in New York.

