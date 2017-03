Shawn Mendes ist für den ECHO nominiert worden. in der Kategorie "Künstler International" geht er mit der verstorbenen Musiklegende Leonard Cohen sowie Drake, Rag'n'Bone Man und Robbie Williams ins Rennen um den Award. Mit seinem zweiten Album "Illuminate" legte Shawn 2016 einen Longplayer vor, der mit einfühlsam-eingängigen Popsongs Fans jeden Alters weltweit begeisterte.

ECHO 2017: Shawn Mendes nominiert in der Kategorie "Künstler International"

Nachdem nun am 15. März 2017 die Nominierungen für den ECHO 2017 bekannt gegeben wurden, gehen die Vorbereitungen für den wichtigsten deutschen Musikpreis endgültig in die heiße Phase. Wenn ihr die 26. Verleihung des ECHOs am 6. April 2017 auch verfolgen wollt: VOX strahlt das Spektakel einen Tag später, am 7. April 2017 ab 20:15 Uhr im TV aus. Durch den Abend führen euch Sasha und Xavier Naidoo. Außerdem dürft ihr euch unter anderem auf eine Live-Performance von US-Band Linkin Park feat. Kiiara freuen. Weitere Informationen zum ECHO 2017 verraten wir euch in Kürze.

▶ Stimmt euch hier mit den Videos von Shawn Mendes auf den ECHO 2017 ein

Shawn Mendes Album "Illuminate"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Saturn

▶ bei Spotify

▶ bei Apple Music

▶ bei Google Play