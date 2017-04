Plötzlich war er da: Erst ein kurzer Teaser, dann der ganze Song. "There's Nothing Holdin' Me Back" überrascht die Fans von Shawn Mendes über Nacht. Seine Stimme, die wieder so schön wohlig und gleichzeitig rau klingt, steht im Zentrum des Tracks. Passend zum anbrechenden Sommer sorgt der Song mit verspielten Beats für Laune. Die Gitarren klingen roher als auf seinen letzten Singles. Es ist Musik, die Power gibt und für gute Stimmung sorgt. Auch Shawns aktuelles Album "Illuminate" wurde upgedatet: Damit Fans alles bekommen, gibt es davon ab sofort nun auch eine Version inklusive "There's Nothing Holdin' Me Back".

Shawn Mendes - "There's Nothing Holdin' Me Back" (Lyric Video)

Der richtige Zeitpunkt für "There's Nothing Holdin' Me Back"

Aber warum veröffentlicht Shawn jetzt einfach so einen Song? Die Antwort darauf gibt er dem Billboard Magazine "Ich denke, wenn Du Musik erschaffst und ein Song entsteht, den du liebst, würde es diesem Unrecht tun, wenn du ihn zurückhältst." Er hat einfach ein schlechtes Gefühl dabei, einen Song liegen zu lassen. "Wenn du ihn dann Monate später veröffentlichst, ist es einfach nicht mehr das Selbe."

Shawn Mendes live in Deutschland

"There's Nothing Holdin' Me Back" ist eine wunderbare Einstimmung auf Shawns anstehende Deutschland-Konzerte. Billboard fragte Shawn auch über seine Tour aus. Dabei erzählte der Sänger, dass er gerne andere Künstler auf seine Bühne holen würde. Außerdem wüsste er schon jetzt ungefähr, was auf seiner Setlist steht - doch die Chance bestehe, dass sich noch ein paar neue Stücke darunter mischen. Außerdem überlegt er seine liebsten Country-Songs ins Set zu mischen. Noch eine andere Besonderheit gibt es auf dieser Tour: Er wird einen zweiten Bus dabei haben, in dem sich ein Musik-Studio befindet. So kann er immer neue Songs mit seiner Band einspielen, wenn er eine neue Idee hat.

Shawn Mendes Song "There's Nothing Holdin' Me Back"

