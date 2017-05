Es ist so weit: Shawn Mendes spielt in Deutschland! Der Part der Tour startete mit seinem Konzert in Oberhausen. Auf Facebook bedankte er sich bereits für die tolle Show und zeigt uns seinen Bühnen-Blick auf die Fans.

Der Rolling Stone zu Gast auf Shawn Mendes' Europatour

Bei seinen ersten europäischen Konzerten in Glasgow und Manchester konnte der Rolling Stone einen Blick hinter die Kulissen erhaschen. In einem kurzen Video fasst die Musik-Zeitschrift die Minuten vor der Show und die Highlights auf der Bühne zusammen. Seht euch den Tour-Clip hier an.

Es geht weiter - mehr "Illuminate" Deutschland-Konzerte

In drei weiteren Städten kommen Shawns deutsche Fans auf ihre Kosten: Am Mittwoch, den 3. Mai 2017 spielt er in Berlin, am 15. Mai 2017 in München und am 22. Mai 2017 in Hamburg. Und eins ist sicher: Neben seinen großen Hits spielt er auch den neuen Song "There's Nothing Holding Me Back".

Shawn Mendes Deutschland-Tour - die Daten



03.05.2017 Berlin, Mercedes Benz Arena

15.05.2017 München, Olympiahalle

22.05.2017 Hamburg, Barclaycard Arena



Shawn Mendes Song "There's Nothing Holdin' Me Back"

Shawn Mendes Album "Illuminate" (New Version)



