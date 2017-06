Treat You Better (Radio 1's Big Weekend 2017)

Shawn Mendes performte beim Radio 1's Big Weekend 2017 und begeisterte seine Fans unter anderem mit seinen Songs "Treat You Better", "Ruin" und "Mercy". Auf dem Festival in Großbritannien traten auch Katy Perry, Emeli Sandé, Dua Lipa, Mura Masa, Lorde und viele mehr auf.

Shawn Mendes überrascht Fans

Zwei Festivalbesucherinen kamen überraschend in den Genuss, in einer weißen Telefonzelle mit Shawn zu telefonieren. Außerdem sang der Kanadier auch noch ein persöhnliches Ständchen für die zwei Mädchen - mit einem etwas abgewandelten Text von "There's Nothing Holdin' Me Back". Nicht nur mit diesem Anruf überraschte der Sänger an diesem "Big Weekend", sondern auch mit einem neuen Tattoo, welches übrigens ein Fan designed hat. Shawn Mendes hatte Anfang Mai 2017 seine Anhänger dazu aufgerufen, ihm Vorlagen zukommen zu lassen: "Falls jemand von euch ein wirklich cooles Design kreieren kann und es mir wirklich gefällt, lasse ich es mir auf jeden Fall tätowieren." Eins schien ihn so umgeworfen zu haben, dass er es nun in die Tat umgesetzt hat. Im Video könnt ihr es auf seinem Arm bewundern.

Shawn Mendes' surprise phonebox call at BBC Radio 1's Big Weekend

