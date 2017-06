Shawn Mendes beendete seine äußerst erfolgreiche "Illuminate"-Europa-Tour. Nun bedankt er sich mit einem Video bei seinen Fans für die Unterstützung und die großartige Zeit. Während seiner Tournee beehrte uns der "There's Nothing Holdin' Me Back"-Sänger bei vier Konzerten in Deutschland und verzauberte seine Fans in Oberhausen, Berlin, München und Hamburg.

