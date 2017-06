There's Nothing Holdin' Me Back (Live bei Jimmy Fallons The Tonight Show)

Nichts hält Shawn Mendes auf: Gerade erst beendete er seine enorm erfolgreiche Europa-Tour, gewann einen iHeartRadio Much Music Video Award und keine 24 Stunden später performte er "There's Nothing Holdin' Me Back" bei Jimmy Fallons The Tonight Show. Mit seinem Charme verzauberte The Real Deal, wie ihn Gastgeber Jimmy ankündigte, das gesamte Publikum. Am Ende gab es sogar Standing Ovations. Schaut oben mal rein und lasst euch mitreißen.

