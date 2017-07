Lange mussten sich die Fans von Shawn Mendes gedulden, um endlich das offizielle Musikvideo zu "There's Nothing Holdin' Me Back" sehen zu dürfen. Ende Juni 2017 war es dann so weit und nun nimmt euch der Sänger mit hinter die Kulissen des abenteuerlich-romantischen Drehs. Schauplätze sind mit Paris, Amsterdam und Großbritannien gleich drei europäische Städte. Sowohl im Text, als auch im Video legt Shawn wert auf die Message, keine Angst zu haben, sondern die Dinge einfach zu machen.

Nichts hält Shawn Mendes und Ellie Bamber auf

Im Clip folgt Shawn der Schauspielerin Ellie Bamber überall hin - auch bis ans Ende der Welt. "Das Video dreht sich um Ellie und mich, wie wir keine Angst haben, einfach das zu machen, worauf wir Lust haben. Wir reisen durch Europa und sehen all diese wunderschönen Plätze. Wie auch der Songtext schon: 'Nichts hält mich zurück' sagt. Und ich folge ihr - sie hat die Kontrolle. Ich bin der Ängstliche im Video." Schon zuvor schwärmte Shawn, dass ihm dieser Song sehr am Herzen liege und er unbedingt ein Video dazu machen wolle. Das vollständige Werk könnt ihr euch hier ansehen.

