"Castle On The Hill" und "Treat You Better" Live im Wembley Stadium

Shawn Mendes ist ein Meister der Akustik-Versionen, das wissen wir spätestens seit er "Bad Reputation" auf seinem Instagram-Account postete . Bei einem Auftritt im Wembley Stadium coverte der kanadische Mädchenschwarm den Hit "Castle On The Hill" seines Kollegen Ed Sheeran als wunderschöne Piano-Version. Im fließenden Übergang wechselt er am Ende von Eds Song zu "Treat You Better", bevor er aufsteht und sich seine Gitarre greift. Es geht von der Insel mitten im Publikum zurück auf die Bühne - und all das, während er professionell performt und jeder Ton sitzt.

