Ihr wollt mehr als nur die Songs von Shawn Mendes hören? Dann haben wir großartige Neuigkeiten für euch: Ihr könnt jetzt wie Shawn riechen. Der kanadische "There’s Nothing Holding Me Back"-Sänger bringt am 4. August 2017 sein erstes Parfum auf den Markt. Als Unisex-Duft ist "ShawnSignature" für Jungs und Mädels gedacht - so viel verrät uns der kanadische Musiker bereits auf seinen Social Media-Accounts. Auf welche Duftnote wir uns freuen dürfen und ab wann genau im September das Parfum in Deutschland bei Douglas erhältlich ist, steht noch nicht fest. Wir werden euch aber auf dem Laufenden halten.

