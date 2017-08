Alles Liebe, Shawn. Mit jungen 19 Jahren hat sich der kanadische Superstar bereits eine Karriere aufgebaut, von der viele Musiker nur träumen können. Drei Jahre ist es schon her, dass der durch Vine bekannt gewordene Sunny Boy seine erste Single "Life Of The Party" veröffentlichte. Von da an ging es steil bergauf – Songs wie "Stitches" und "Treat You Better" kletterten ganz nach oben in die Charts. Mit dem Launch seines eigenen Parfums ShawnSignature hat er bereits seine Fans beschenkt – habt ihr ihm schon zum Geburtstag gratuliert? Er freut sich bestimmt.

There's Nothing Holdin' Me Back (Official Video)

Shawn Mendes Album "Illuminate"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Saturn

▶ bei Spotify

▶ bei Apple Music

▶ bei Google Play