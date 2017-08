Am 27. August 2017 fanden zum 33. Mal in Folge die MTV VMAs statt. Da durfte Mädchenschwarm Shawn Mendes natürlich nicht fehlen. Er begeisterte mit einer Live-Performance seiner aktuelle Single "There's Nothing Holdin' Me Back" und nahm sich vorher extra noch Zeit für ein Interview. Wir haben noch mehr Antworten für euch: In einem Q&A stand Shawn am 25. August 2017 seinen Fans Rede und Antwort zu seinem Parfüm, seinen Lieblingssongs und vielem mehr.

Shawn performte "There's Nothing Holdin' Me Back" bei den VMAs

Es ist das erste Mal, dass Shawn bei den Video Music Awards performt - und das nur ein Jahr nachdem er überhaupt zum ersten Mal bei den Awards zu Gast war. Im Interview verrät er, was hinter seiner aktuellen Single "There's Nothing Holdin' Me Back" aus seinem Erfolgs-Album "Illuminate" steckt: "Ich habe das Script eines Filmes gelesen, in dem ich vielleicht mitspielen sollte, und verliebte mich in das Mädchen, von dem die Geschichte handelte", so Shawn. Über sie schrieb er den Song. Und warum er unbedingt versuchen will, keinen Augenkontakt mit Ed Sheeran während seiner Performance zu haben, erfahrt ihr im Interview.

"Mein Parfüm verkörpert mich als Person und Künstler"

Shawn wollte nicht einfach nur einen Duft designen. Er wollte einen Geruch kreiren, der ihn als Menschen und als Künstler so authentisch darstellt, wie er ist. Dafür nahm er sich viel Zeit und gab viel Acht auf jedes kleinste Detail. So sollte der Flakon beispielsweise klassisch und zeitlos, aber vor allem auch androgyn sein, denn es ist ein Unisex-Duft. "Als ich aufwuchs roch ich oft Parfüms, die ich mochte - oft waren es auch die von meiner Mutter. Es waren Düfte, sie so gut waren, dass auch ich sie tragen würde. Und ich kenne viele Mädchen, die auch Parfüms für Jungen so toll finden, dass sie sie selbst tragen."

Shawn ließ sich von Kings Of Leon inspirieren

Fragt man den Vine-Star nach seiner aktuellen Lieblingsband, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: Die Blues-Rocker Kings Of Leon haben es ihm angetan. Als er in Europa auf Tour war, sah er die Band um Frontmann Caleb Followill live - und war so hin und weg, dass sie mit ihrem Sound sogar seine Musik beeinflussen. "Mein nächstes Album werden noch mehr elektrische Gitarren und noch mehr Soul enthalten", sagt er begeistert. Mehr will er uns aber noch nicht verraten.

"Ich sehe mir immernoch jeden Tag Cover an"

Hat ein Star, der so umschwärmt wird wie Shawn eigentlich noch Zeit, selbst neue Musik zu hören? Auf jeden Fall. "Ich suche heute noch jeden Tag nach neuen Covern auf YouTube", erzählt er. Dass Shawn selbst als Youtube-Star bekannt wurde, ist nämlich noch gar nicht so lange her. Er vergisst eben trotz allem Ruhm nie die eigenen Wurzeln. Das merkt man auch, als er über die eigenen Lieblingssongs und Songlyrics spricht. "Als ich klein war, war mein Lieblingssong 'Picture' von Sheryl Crow." Seine liebsten Lyrics stammen aus dem Song "Dreaming With A Broken Heart" von John Mayer.

Shawn Mendes Album "Illuminate"

