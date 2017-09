Shawn Mendes wurde eine besondere Ehre zu Teil: Kürzlich wurde auch in den USA das beliebte Format MTV Unplugged wiederbelebt. Der kanadische Musiker war der erste Sänger, der nach der Pause der Reihe ein Konzert mit akustischen Instrumenten performen durfte. Shawn Mendes präsentierte im kleinen Theater des Ace Hotels in Los Angeles Songs wie "Mercy" und "Treat You Better", die ihr nun Dank des Musiksenders MTV als 360 Grad-Videos ansehen könnt. Shawn sang neben den Hits seines Albums "Illuminate" unter anderem einen Track seiner Kollegen von Kings of Leon: "Use Somebody" ertönte zwischen "There's Nothin' Holding Me Back" und "Stiches".

