Es gibt nicht nur eine, sondern gleich zwei gute Nachrichten von Sheppard: Am 10. März 2017 veröffentlicht die Band mit "Keep Me Crazy" einen neuen Track und wird on top den Beliebern der Purpose Tour-Shows in Australien ordentlich einheizen.

Mit "Geronimo" wurde die Band um die Geschwister George, Amy und Emma Sheppard 2014 berühmt - in Australien gab es für die Single sogar sechs Mal Platin. Mit einem kurzen Teaser kündeten Sheppard nun die Veröffentlichung von "Keep Me Crazy" an und eins steht fest: Fans der Band müssen auf die Sheppard-typischen, hymnenartigen Rufe auch in Zukunft nicht verzichten.

Sheppard - "Let Me Love You" (Justin Bieber Cover)

Dass sie Justin Bieber bei seiner Purpose Tour supporten, kündigten Sheppard auf besondere Weise an: Sie coverten zur Feier des Tages Justins Hit "Let Me Love You feat. DJ Snake". "Wir freuen uns so sehr bekannt geben zu dürfen, dass wir ein Teil der Purpose Tour sein werden! Wie könnte man sich besser für eine Justin Bieber Tour warm machen als mit einem Cover?", kommentieren Sheppard euphorisch ihr Video. Ab dem 6. März 2017 wird die Band mit Justin unterwegs sein.

