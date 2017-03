"Geronimo" war für Sheppard der Startschuss ihr weltweiten Karriere. Mit "Keep Me Crazy" veröffentlicht die Band am 10. März 2017 eine neue Single. Mit der Spotify Pre-Save Funktion könnt ihr euch den Song vorab bereits in euer Bibliothek oder in der Playlist eurer Wahl speichern. Am 10. März taucht er dann automatisch oben in eurer Playlist auf. So könnt ihr zu den Ersten gehören, die "Keep Me Crazy" in voller Länge streamen.

