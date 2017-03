Hoch hinaus geht es mit Sheppard: Mit dem Song "Keep Me Crazy" meldete sich die Band am 10. März 2017 lautstark zurück. Jetzt haben die Australier das offizielle Video zum Song veröffentlicht. Wir haben es für euch im Player.

Im Video zum Song "Keep Me Crazy" begleiten wir die sechsköpfige Band auf ihrem Trip durch die Wolkendecke. Sheppard zeigen euch, dass es da oben einiges zu sehen und entdecken gibt. Der hymnenartige Sound des Tracks macht richtig Laune auf Sonne satt und handelt vom Durchbrechen von Grenzen: "Let's make a break for the door. Be my baby. Keep me crazy", singt das Gespann. Mit ihrem Song "Geronimo" ging die Band wortwörtlich durch die Decke und feierte weltweit Erfolge. Begleitet jetzt Sheppard über den Wolken und schaut euch das schöne Video in voller Länge an.

