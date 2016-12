"Ich möchte ein Rap Album machen. Ohne Hits. Einfach nur Hip Hop." hat Sido gesagt, als sein neues Werk noch ganz am Anfang war. Jetzt ist es da, "Das Goldene Album". Es ist ein Rap Album und gleichzeitig noch viel mehr als das: Ein Lehrbuch für alle, die Rap als Kunstform verstehen oder verstehen wollen.

Back to the Roots: Die Goldene Maske, Das Goldene Album

Reflexion und Projektion, unter dieser Überschrift könnte man Sidos siebtes Studioalbum zusammenfassen. "Das Goldene Album" geht back to the roots: Insgesamt 15 Hip Hop Perlen wie die Singles "Hamdullah", "Ganz unten" oder "Geuner" beschäftigen sich mit dem, was Sido ausmacht, wo er herkommt, wer er ist, für was er steht. Zusammen mit Feature Guests wie Hanybal oder Kool Savas feiert Sido den deutschen Hip Hop. Deshalb gibt es "Das Goldene Album" neben der CD und mp3 Version auch ganz klassisch auf Vinyl.

Das neue Sido Video "Masafaka" feat. Kool Savas

Im neuesten Video "Masafaka" greift Sido diverse gesellschaftlichen Rap-Klichees auf und rechnet mit all denen ab, die Hip Hop nicht ernst nehmen: Da fliegen Baseballschläger in Fernseher, die goldene Maske thront auf einem Mercedes, neben ihr schlängelt sich eine gelbe Phyton, Basketbälle brennen, goldene Schallplatten werden in Stücke zersegt und Dollarnoten fliegen durch die Luft.

Mit "Das Goldene Album" hat Sido jedem, der es noch nicht wusste klargestellt: Deutschrap schreibt man S-I-D-O! Und das wissen auch seine Fans: Die "Liebhaber Tour", die Ende Januar 2017 startet, ist schon zur Hälfte ausverkauft. Wer noch dabei sein will, sollte sich also ranhalten!

"Das Goldene Album" von Sido

