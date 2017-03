Nach gefeierter "Liebhaber Tour" im Frühjahr 2017, gönnt sich Sido erst mal eine Verschnaufpause. Aber nicht lange: Bereits am 29. April beginnt für ihn die Festival-Saison mit seinem Gig beim "go to Gö 2017". Checkt jetzt die Festivaldates, besorgt euch Tickets und seid live dabei wenn Siggi wieder mal für Furore sorgt.

Alle Festivaltermine findet ihr hier:

29.04.2017 Go to Gö Festival, Görisried

17.06.2017 Heroes Festival, Geiselwind

30.06.2017 Summerjam, Köln

09.07.2017 splash! Festival, Gräfenhainichen

14.07.2017 Urban Art! HipHop Festival, Völklingen

15.07.2017 Z7 Summer Nights Openair, Pratteln, CH

21.07.2017 Openair Lumnezia, Degen, CH

09.09.2017 Sido - Open Air, Timmendorf