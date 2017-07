Es war die Sensation des diesjährigen Splash-Festivals: Savas und Sido kündigten ihr gemeinsames Album "Royal Bunker" an, das am 29. September 2017 erscheint. Damit bestätigt sich, was sich bereits im vergangenen Jahr abzeichnete. Die erste Auskopplung - der Titelsong "Royal Bunker" ist bereits veröffentlicht und kann gedownloaded oder gestreamt werden.

Sido spielt das Closing beim diesjährigen Splash-Festival

Eigentlich war Sidos Auftritt beim diesjährigen Splash auch schon vor der spektakulären Ankündigung des Kollabo-Albums eine ziemliche Sensation: Wie die Rap-Ikone selbst während seines Auftritts betonte, sprechen wir hier über Sidos ersten Splash-Auftritt seit zwölf Jahren - und der war kurz gesagt ein Hit-Feuerwerk. "Fuffies im Club", "Bilder im Kopf", "Mama ist stolz" und sogar das Sensationsfeature "30-11-80" brachte Sido auf die Bühne in Ferropolis. "Mein Block" ließ er außerdem einfach direkt von Publikum rappen.

"Royal Bunker" ist krönender Abschluss des gelungenen Festival-Auftritts

Schon als Zugabe stellte Sido sein Publikum vor die Wahl: Entweder es gebe nun noch den jüngeren Hit "Einer dieser Steine", oder den skandalträchtigen "Arschficksong" aus dem Jahr 2004. Schlussendlich rappte er Kurzversionen von beiden, bevor das Licht komplett erlosch und ein Filmchen auf der riesigen Leinwand hinter der Bühne gezeigt wurde. Es handelte sich dabei um den "Royal Bunker"-Albumtrailer. Schlussendlich stürmten Sido und Savas die Bühne, um als krönenden Abschluss den Titelsong ihrer gemeinsamen Platte als krönenden Abschluss zu performen.

Das Album "Royal Bunker" ist vorbestellbar

"Royal Bunker" enthält 14 Tracks und erscheint in verschiedenen Editionen und Formaten. Außerdem gehen Savas und Sido im Januar 2018 gemeinsam auf Tour. Beide Rapper haben bereits einige Erfahrungen mit Kollabo-Alben gesammelt. Savas veröffentlichte mit Xavier Naidoo "XAVAS" und mit Azad "One"; Sido mit Bushido "23" und mit Harris "Deine Lieblingsrapper". Wer sich nun einstimmen möchte: "Royal Bunker" ist ab sofort vorbestellbar.

Savas & Sido Album "Royal Bunker"

