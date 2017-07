Erst vor Kurzem kündigten Sido und Kool Savas beim gemeinsamen Auftritt auf dem splash! 20 ihr gemeinsames Album "Royal Bunker" an, das im September erscheinen soll. Die zugehörige Single "Royal Bunker" erblickte am folgenden Montag, den 10. Juli, das Licht der Welt. Und auch die Ankündigung der "Royal Bunker Tour 2018" ließ nicht lange auf sich warten. Die beiden Rapper werden im Januar 2018 sieben Konzerte in Deutschland spielen und ihr neues Album im Gepäck haben. Und mit Sicherheit dürft ihr auch mit Song-Klassikern und Überraschungsgästen rechnen.

Sido & Savas "Royal Bunker Tour 2018"

06.01. Stuttgart, Porsche Arena

07.01. München, Zenith

08.01. Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle

09.01. Köln, Palladium

11.01. Leipzig, Arena

12.01. Hamburg, Sporthalle Hamburg

13.01. Berlin, Max-Schmeling-Halle