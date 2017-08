Nach der sensationellen Ankündigung beim diesjährigen Splash-Festival dürfen sich Fans von Sido und Savas nun erneut freuen: Die beiden Rap-Superstars haben das Video zu ihrem Feature "Royal Bunker" veröffentlicht. Der Song ist der Titeltrack ihres gemeinsamen Albums, das am 29. September 2017 erscheint. "Ihr gebt euch damit zufrieden Geschichten zu erzählen. Aber Dicker, wir sind aus dem Bunker, wir haben sie erlebt", heißt es im Track - und so ist es: 1998 fanden sich die besten Berliner MCs zum ersten Mal in der Kneipe Royal Bunker zu Open Mic Sessions zusammen. Savas und Sido machten hier ihre ersten Schritte und veröffentlichten ihre ersten Tapes. Roh. Direkt. Hart. Ehrlich. Intelligent. Heute ist Deutsch-Rap ohne die beiden undenkbar.

