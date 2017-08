Mit "Royal Bunker" machen Savas und Sido ab dem 29. September 2017 die Sensation perfekt: Nach Sidos spektakulärem Auftritt beim Splash-Festival 2017, kündigten die beiden Rap-Ikonen ihr gemeinsames Album an, das 14 Tracks beinhaltet. Es ist bereits vorbestellbar und erscheint als CD, Download, Stream und als limitierte Fanbox inklusive T-Shirt. Auf Sidos "Das goldene Album" und auf Savas' Release "Essahdamus" war zwar schon je eine Zusammenarbeit der beiden Urgesteine enthalten - Kool Savas und Sido kennen sich aber schon bedeutend länger: "Ihr gebt euch damit zufrieden Geschichten zu erzählen. Aber Dicker, wir sind aus dem Bunker, wir haben sie erlebt", heißt es im Titeltrack unter anderem.

"Royal Bunker": Albumname mit großer Bedeutung

Der Song beschäftigt sich mit den Werdegängen der beiden Rap-Ikonen, die ihre musikalischen Anfänge in der Berliner Battle/Freestyle-Kneipe Royal Bunker machten: Ende der Neunziger fanden sich die besten Berliner MCs dort zu Open Mic Sessions zusammen. Savas und Sido machten hier ihre ersten Schritte und veröffentlichten ihre ersten Tapes. Roh. Direkt. Hart. Ehrlich. Intelligent. Zur selben Zeit gründete Marcus Staiger das gleichnamige Label, bei dem Sido in seiner Anfangszeit gesigned war, bevor er zu Aggro Berlin wechselte. Die Jahre vergingen, die Hits kamen und heute ist Deutsch-Rap ohne Sido und Kool Savas undenkbar. Deshalb haben beide Rapper natürlich bereits einige Erfahrungen mit Kollabo-Alben gesammelt. Savas veröffentlichte mit Xavier Naidoo "XAVAS" und mit Azad "One"; Sido mit Bushido "23" und mit Harris "Deine Lieblingsrapper".

Savas & Sido Album "Royal Bunker"

