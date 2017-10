Die sensationelle Ankündigung dieses Albums beim diesjährigen Splash-Festival zählte zu den größten Sensationen, die der Sommer 2017 im Deutsch-Rap zu bieten hatte: Kool Savas und Sido veröffentlichen ihr gemeinsames Album "Royal Bunker" am 29. September 2017 - und beziehen sich damit auf ihre gemeinsamen Wurzeln in Berlin. Die beiden Rapper haben im deutschen Hip-Hop vermutlich mehr geprägt, als jeder andere. Sie haben bedeutende Untergrund-Hymnen geschrieben und genauso viele Nummer-Eins-Alben veröffentlicht. Sie haben Gold und Platin eingestrichen und Deutschrap endgültig in das Millionengeschäft verwandelt, das er heute ist.

Kool Savas und Sido: Die Rap-Ikonen berichten von ihren musikalischen Anfängen

Im Laufe der vergangenen Jahre haben sich die Wege dieser beiden Hip Hop-Legenden bereits mehrfach gekreuzt. Auf Sidos "Das goldene Album" und auf Savas' Release "Essahdamus" war zwar schon je eine Zusammenarbeit der beiden Urgesteine enthalten - Kool Savas und Sido kennen sich aber schon bedeutend länger: "Ihr gebt euch damit zufrieden Geschichten zu erzählen. Aber Dicker, wir sind aus dem Bunker, wir haben sie erlebt", heißt es im Titeltrack unter anderem. Der Song beschäftigt sich mit den Werdegängen der beiden Rap-Ikonen, die ihre musikalischen Anfänge in der Berliner Battle/Freestyle-Kneipe Royal Bunker machten.

Der Geist der Bunker-Tage ist immer in ihnen geblieben

Ende der Neunziger fanden sich die besten Berliner MCs dort zu Open Mic Sessions zusammen. Savas und Sido machten hier ihre ersten Schritte und veröffentlichten ihre ersten Tapes. Roh. Direkt. Hart. Ehrlich. Intelligent. Zur selben Zeit gründete Marcus Staiger das gleichnamige Label, bei dem Sido in seiner Anfangszeit gesigned war, bevor er zu Aggro Berlin wechselte. Die Jahre vergingen, die Hits kamen und heute ist Deutsch-Rap ohne Sido und Kool Savas undenkbar. Vor allem aber haben die beiden eine ganze Generationen geprägt. Der Geist der Bunker-Tage ist dabei immer in ihnen geblieben. Es ging immer darum, den eigenen Weg zu gehen und der Beste zu sein.

Savas und Sido: Erfahren in Kollaborationen

Nur zwei weitere Rapper sind auf “Royal Bunker" zu hören: Lakmann, der ewige Lieblingsrapper deiner Lieblingsrapper; und Marteria, der stets erklärt hat, wie sehr in die beiden großen S geprägt haben. Die Beats kommen ebenfalls von langjährigen Weggefährten wie DJ Desue, Sir Jai, X-Plosive, Smoove und Savas selbst. "Royal Bunker" enthält 14 Tracks und erscheint in verschiedenen Editionen und Formaten. Außerdem gehen Savas und Sido im Januar 2018 gemeinsam auf Tour. Beide Rapper haben bereits einige Erfahrungen mit Kollabo-Alben gesammelt. Savas veröffentlichte mit Xavier Naidoo "XAVAS" und mit Azad "One"; Sido mit Bushido "23" und mit Harris "Deine Lieblingsrapper". Ihr gemeinsames Werk gibt es hier:

