Drei Helden der deutschen Rap-Geschichte vereint in einem Track: Sido, Savas und Lakmann veröffentlichen ihr Feature "Neue Welt", in dem es trotz melancholischen Piano-Beats ganz schön rough zugeht. Die Rap-Ikonen werfen einen Blick zurück auf ihre Anfangstage und veröffentlichen mit diesem Track vor allem in den Versen Battle-Rap vom Feinsten. Der Sound klingt nach Oldschool und Savas', Sidos und Lakmanns "Neue (Rap-)Welt" ist gerecht und fair. "Nehm'n wir an diese Welt, diese Welt wäre fair, diese Welt wär' gerecht. Nehm'n wir an, Rap wär' mehr als Gelaber, wär' mehr als Geschäft", heißt es im Refrain. Nach dem Titeltrack und dem Feature "Ganz normale Leute" mit dem ganz normalen Marteria, liefern Sido und Savas mit "Neue Welt" Auskopplung Nummer drei aus ihrem am 29. September 2017 erscheinenden Album "Royal Bunker".

