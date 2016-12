Das Dance-Duo Sigma konnte nach einem quasi zweieinhalb Jahre andauernden Wirbelwind, der durch ihre erste Nr.1-Single "Nobody To Love" losgetreten wurde, im Studio erstmals wieder durchatmen. Dort produzierten sie ihr zweites Album, das zwar noch keinen Namen hat, aber 2017 als Nachfolger ihres Debüts "Life" erscheinen soll. Jetzt wurde die erste Single "Find Me" inklusive Video aus diesem noch unbetitelten Album veröffentlicht.

Millie Bobby Brown aus der Netflix-Serie "The Strangers" nimmt uns im Video "Find Me" mit auf eine emotionale Reise

"Find Me" featuring Birdy ist die perfekte Verbindung aus Sigmas coolen Beats und den charakteristischen Streichern und Birdys emotionalen Lyrics. Im Video zum Track sehen wir die 12-jährige Millie Bobby Brown, Serien-Darstellerin aus der Netflix-Serie "Stranger Things", die uns auf eine emotionale Reise durch die Stadt mitnimmt.