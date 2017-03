"Sigrid ist der neue Popstar, auf den wir gewartet haben", kündigt die Überschrift des Interviews mit der Sängerin von "Don't Kill My Vibe" an. Klare Aussage. Wer Newcomerin Sigrid aus Norwegen jetzt noch nicht auf dem Zettel hat, sollte das schleunigst ändern. Und hier ist die Gelegenheit dazu.



Im folgenden Interview erfahrt ihr Persönliches, man lernt diese spannende, junge Frau kennen, die mit 16 Jahern ihren ersten Plattenvertrag unterzeichnete, ohne ein Management zu haben. Was bringt Sigrid auf die Palme, welche musikalischen Einflüsse prägten sie entscheidend, was ist ihr Lieblingsfilm? Hier erfahrt ihr es.