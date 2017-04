Nach den Akustikversionen von "Don't Kill My Vibe" und ihrer letzten Single "Plot Twist" legt Sigrid gleich noch einen drauf und präsentiert heute ihren neuen Song "Dynamite (Acoustic)".

Sigrid: "You're as safe as a mountain, but know that I am dynamite"

Der Track wurde akustisch aufgenommen und präsentiert einmal mehr Sigrids einzigartige Stimmfarbe. Die Stimmung und der Text sind ungewohnt gefühlvoll und zeigen Sigrid von ihrer verwundbaren Seite. Sie beschreibt eine Beziehung, die nicht funktioniert, da die Ansichten zu unterschiedlich sind. Trotz allem bleibt sie sich treu, es ist kein Song der vor Trauer strotzt - sie verlässt die Beziehung, bevor diese zerbricht. "I miss you but I've got things to do", singt sie und zeigt so wieder einmal ihre Stärke.

Sigrid Single "Dynamite (Acoustic)"

