Sigrid, die sich mit mit ihrer coolen Girlpower Single "Don't Kill MY Vibe" in unsere Herzen gesungen hat, kann man mit etwas Glück bald live in Deutschland erleben: Die 20-jährige Norwegerin mit dem Hang zu satten Farben und gut gemachter Popmusik wird die Band Oh Wonder als Support auf Tour begleiten.

"Ultralife World Tour": Sigrid ist Special Guest

Das Indie-Pop Duo hat gerade sein zweites Album "Ultralife" veröffentlicht und ist seit Juli auf großer "Ultralife World Tour" unterwegs. Nach Konzerten in Australien und Asien sind Josephine Vander Gucht und Anthony West ab September in den USA und im November und Dezember in Europa unterwegs. Bei diversen US Terminen wird Sigrid als Special Guest auf der Bühne stehen und auch in Europa eröffnet sie vier Shows für Oh Wonder. Bei den restlichen Terminen wird die Band von Singer- und Songwriter Jaymes Young begleitet.

Die Oh Wonder Europa-Konzerte mit Sigrid, seht ihr hier im Überblick:

31.10. Manchester, Manchester Academy (UK)

08.11. London, O2 Brixton Academy (UK)

11.11. Wiesbaden, Schlachthof

13.11. Köln, Live Music Hall