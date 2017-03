Nach der Tour ist vor der Tour: Weil Silly laut ihrem Facebook-Profil nicht genug von ihren Fans bekommen können, gehen sie dieses Jahr im Frühling/Sommer wieder auf Tournee. Diesmal steuert die Rockband aus Berlin die Freilichtbühnen Deutschlands an. Auf ihrer "Wutfänger" Open Air Tour werden sie neben Songs vom aktuellen Album "Wutfänger" auch die Hits und Klassiker ihrer 39-jährigen Bandgeschichte spielen. Am 9. Juni gehts in Dresden auf der Freilichtbühne Großer Garten los. Alle weiteren Konzerttermine seht ihr hier im Überblick:

09.06.2017 Dresden, Freilichtbühne Großer Garten, JUNGE GARDE

10.06.2017 Leipzig, Parkbühne (Clara Zetkin Park)

16.06.2017 Schwerin, Freilichtbühne Schlossgarten

17.06.2017 Kelbra/Kyffhäuser, Stausee Kelbra/Kyffhäuser

23.06.2017 Osterburg, Landessportschule Osterburg, Sparkassen Cup

24.06.2017 Eberswalde, Freilichtbühne im Familiengarten

21.07.2017 Creuzburg bei Eisenach, Burg Creuzburg

29.07.2017 Rudolstadt, Residenzschloß Heidecksburg

18.08.2017 Gera, Veolia-Bühne Hofwiesenpark

19.08.2017 Magdeburg, Zoologischer Garten Magdeburg

▶ Silly Tickets gibt es hier zu kaufen